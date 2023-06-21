В Польше мужчина нашел кошелек, полный денег, и теперь может сесть за это в тюрьму

Польские правоохранители напомнили, что пословица "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности.
В Польше мужчина, нашедший чужой кошелек с деньгами, может попасть в тюрьму.
Об этом передает Тvn24.pl.
84-летний пенсионер сообщил в полицию о потере кошелька с деньгами, в котором было около трех тысяч злотых (почти 27 тыс. грн).
Правоохранители проанализировали записи с камер наблюдения, размещенных вблизи места инцидента, что позволило установить личность счастливчика, нашедшего пропажу.
Выяснилось, что кошелек с наличными присвоил 32-летний мужчина. Однако сообщать в полицию о находке он не собирался, а деньги присвоил себе.
Во время допроса он признался в инкриминируемом деянии – присвоении чужого имущества, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.
Польские правоохранители напомнили, что пословица "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности. В любом случае найденную вещь необходимо вернуть законному владельцу, либо передать в службу находок, либо сообщить о происшествии в полицию. Эти советы полезны не только полякам, но и жителям Украины.
Ранее сообщалось, что в Польше шокированный водитель упал и потерял сознание из-за размера штрафа.
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