В Польше мужчина нашел кошелек, полный денег, и теперь может сесть за это в тюрьму

Польские правоохранители напомнили, что пословица "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности.

В Польше мужчина, нашедший чужой кошелек с деньгами, может попасть в тюрьму.

Об этом передает Тvn24.pl.

84-летний пенсионер сообщил в полицию о потере кошелька с деньгами, в котором было около трех тысяч злотых (почти 27 тыс. грн).

Правоохранители проанализировали записи с камер наблюдения, размещенных вблизи места инцидента, что позволило установить личность счастливчика, нашедшего пропажу.

Выяснилось, что кошелек с наличными присвоил 32-летний мужчина. Однако сообщать в полицию о находке он не собирался, а деньги присвоил себе.

Во время допроса он признался в инкриминируемом деянии – присвоении чужого имущества, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.

Польские правоохранители напомнили, что пословица "нашли – не украли" не означает отсутствия уголовной ответственности. В любом случае найденную вещь необходимо вернуть законному владельцу, либо передать в службу находок, либо сообщить о происшествии в полицию. Эти советы полезны не только полякам, но и жителям Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше шокированный водитель упал и потерял сознание из-за размера штрафа.

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