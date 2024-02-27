В Польше мужчина украл лошадь и пытался спрятать ее в квартире на третьем этаже

В Польше 19-летнему мужчине грозит от трех месяцев до пяти лет заключения за воровство лошади. Он пытался спрятать животное в своей квартире на третьем этаже.

Об этом пишет Radio Gdansk.

Когда полицейские в Вайхерово получили экстренный звонок о человеке, пытающемся вывести коня на верхний этаж местного жилого дома, они подумали, что это шутка. Однако мужчина на другом конце линии не смеялся. Он настаивал на том, что на лестнице подъезда стоит взрослая лошадь.

Полиция неохотно отправила команду на расследование, но они были в шоке, обнаружив, что история правдива. Там на самом деле был конь и мужчина, который спорил с недовольными соседями, пытавшимися его остановить.

Позже офицеры узнали, что неназванный житель украл животное и попытался спрятать его. Очевидно, он не думал, насколько заметна эта операция, или как он будет содержать коня в своей квартире с двумя спальнями, если животному удастся пройти через входную дверь.

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Полиция оценила цену лошади на сумму около 15 000 польских злотых. Им удалось вернуть неповрежденное животное владельцу, уже сообщившему о его похищении.

Что касается 19-летнего гения, его обвинили в воровстве. Мужчине светит до пяти лет за решеткой.

Напомним, парень скончался после того, как съел садовую улитку. То, что началось как шутка, обернулось трагедией.

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