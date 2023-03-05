В Польше мужчина продал автомобиль товарища, который взялся ремонтировать

Теперь подозреваемому грозит наказание до 7,5 лет лишения свободы.
Мужчина, который взялся ремонтировать авто товарища, решил присвоить его себе, а впоследствии продал.
Об этом пишет "in Poland".
Следователи яворской полиции, 1 марта, предъявили обвинение в присвоении имущества 46-летнему жителю Болеславецкого уезда.
По данным полиции, житель Яворского уезда передал 46-летнему знакомому автомобиль Mercedes для ремонта. Автослесарь решил не ремонтировать автомобиль, а продать его. Имея документы на Mercedes, продал указанное транспортное средство без согласия и известного его владельца.
Мужчина пытался уйти от ответственности. Сначала он оборвал все связи их знакомым.
46-летнему мужчине предъявили обвинение в присвоении имущества стоимостью 25 тысяч злотых. Теперь подозреваемому грозит наказание до 7,5 лет лишения свободы, поскольку оказалось, что он совершил преступление в условиях рецидива.
Добавим, мужчину оштрафовали на сумму, превысившую стоимость его автомобиля.
Читайте также: