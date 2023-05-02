В Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей: он умер

Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но сами получили ожоги.

В Польше на крупоперерабатывающем предприятии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Об этом пишут польские СМИ.

Инцидент произошел в Яновском уезде Люблинщины. В какой-то момент на рабочего опрокинулась емкость с горячей гречневой крупой. Содержимое вылилось, затопив мужчину по шею. Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но помочь ему не смогли, сами получив ожоги. Мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Польше 29-летний мужчина убил мать, бабушку и тяжело ранил дедушку.

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