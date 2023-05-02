В Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей: он умер

Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но сами получили ожоги.
В Польше на крупоперерабатывающем предприятии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 40-летний мужчина.
Об этом пишут польские СМИ.
Инцидент произошел в Яновском уезде Люблинщины. В какой-то момент на рабочего опрокинулась емкость с горячей гречневой крупой. Содержимое вылилось, затопив мужчину по шею. Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но помочь ему не смогли, сами получив ожоги. Мужчина скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в Польше 29-летний мужчина убил мать, бабушку и тяжело ранил дедушку.
Читайте также:
- В Польше произошло масштабное ДТП на железнодорожном пути: погибли женщина и 13-летний ребенок (фото)
- Тушили окурки и проверяли остроту ножа: в Польше мать и ее любовник издевались над 3-летней девочкой.
- Живот не влезал в томограф: в Польше у 24-летней девушки выросла 100-килограммовая опухоль