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В Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей: он умер

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
600
Время на прочтение
1 мин
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В Польше на мужчину вылился бак с горячей кашей: он умер

Емкости, в которых была крупа. Фото janow-lubelski.policja.gov.pl

Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но сами получили ожоги.

В Польше на крупоперерабатывающем предприятии произошел несчастный случай, в результате которого погиб 40-летний мужчина.

Об этом пишут польские СМИ.

Инцидент произошел в Яновском уезде Люблинщины. В какой-то момент на рабочего опрокинулась емкость с горячей гречневой крупой. Содержимое вылилось, затопив мужчину по шею. Коллеги бросились на помощь пострадавшему, но помочь ему не смогли, сами получив ожоги. Мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Польше 29-летний мужчина убил мать, бабушку и тяжело ранил дедушку.

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Дата публикации
Просмотры
600
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