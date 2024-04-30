В Польше нашли источник вдохновения братьев Гримм: где спрятали потерянные сокровища

Найденные в Познани книги из частной библиотеки братьев Гримм дают представление об их творчестве и исследовательской работе.

Братья Якоб и Вильгельм Гримм, одни из самых известных сказочников 19 века, большую часть своей жизни посвятили развитию германской филологии и исследовательской деятельности. Обнаруженные в Польше 27 книг из их библиотеки позволят пролить свет на то, какими методами они пользовались в своей работе.

Об этом пишет сайт "Наука в Польше".

После второй мировой войны часть библиотеки братьев Гримм, насчитывавшая более 8 тысяч томов, бесследно исчезла. Теперь 27 потерянных экземпляров нашли в университетской библиотеке Университета Адама Мицкевича в Познани. Профессор университета Элиза Печул-Карминская с факультета современных языков и библиотекарь Рената Вильгосевич-Скутецкая, которые проводили поиск, считают, что найденные тома могут внести существенный вклад в развитие современных исследований работы братьев Гримм. Исследовательницы не теряют надежду, что в коллекции библиотеки могут храниться и другие пропавшие без вести сокровища, принадлежавшие известным сказочникам.

Поиски этих 27 экземпляров из библиотеки братьев Гримм продолжались четыре месяца. Исследовательницы напомнили, что братья Гримм, несмотря на юридическое образование, занимались исследованиями по истории языка и считаются пионерами германской филологии. Они собирали старинные гравюры, рукописи, книги на разные темы и на разных языках.

"Они пытались собрать не столько уникальные произведения, сколько широкий выбор редких изданий в области истории, литературы и культуры индоевропейских народов", – написали исследовательнице в статье о результатах своих поисков.

Братья Гримм не только собирали книги, но и работали с ними.

"Гриммы относились к своей библиотеке прежде всего как к инструменту работы, поэтому они оставляли в книгах — даже в самых редких старинных гравюрах — следы своего внимательного чтения: подчеркивания, примечания и отметки, иногда даже булавкой", — добавили исследовательницы.

Книги, найденные в Познани – не исключение. Они содержат примечания Якуба и Вильгельма.

"Выделены персонажи или места, представляющие для них интерес, и даже большие части текста. На заднем форзаце Якуб часто составлял список отмеченных фрагментов, например записывал собственные имена и страницы, на которых они были найдены", — говорится в статье.

Ученые подчеркнули, что эти записи представляют большую ценность для исследования наследия братьев Гримм, поскольку могут дать представление об их методе работы и выборе сюжетов для написания сказок.

Коллекция книг Вильгельма и Якуба Гримм, которую они собирали 60 лет, рассматривается в Германии как отдельный предмет исследования. Ее сохранившиеся остатки находятся в экспозиции берлинской библиотеки.

Исследователи считают, что часть библиотеки братьев Гримм попала в Познань в послевоенный период в результате перемещения библиотечных фондов. Однако было установлено, что две книги были переданы в 1898–1899 годах Библиотеке кайзера Вильгельма в Познани, которая в то время создавалась как копия Библиотеки Королевского университета в Берлине. Затем в 1919 году эти коллекции перешли в собственность недавно созданного университета в Познани.

Читайте также: