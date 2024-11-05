В Польше нашли могилу "вампирши" Зоси с серпом на шее: тест ДНК показал, кем на самом деле была девушка

В Польше обнаружили останки женщины, которую похоронили с серпом на шее и замком на ноге, обвиняя в вампиризме. Ученые установили причины смерти девушки.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Зосю, как назвали останки 17 века, археологи обнаружили на могиле в польском селе Пьен в 2022 году. Ее могила тогда вызвала интригу, поскольку скелет 18-летней девушки был найден с серпом на шее и замком на ноге.

Серп был размещен таким образом, что если бы Зося попыталась подняться, она была бы обезглавлена.

Считается, что это были меры безопасности, предпринятые живыми, боявшиеся, что подросток был вампиром и мог вернуться из мертвых. Зося скончалась в разгаре легендарной эпидемии вампиров в Польше в 17 веке.

В то время стало обычной практикой класть серп на шею умершим или даже подкладывать камни под челюсти.

Такие находки привели к тому, что местность, недалеко от села Пьен, стали называть полем вампиров. Анализ ДНК также указывает, что Зося происходила из Скандинавии и могла считаться нежелательной чужестранкой, поскольку ее смерть произошла в период конфликта между Польшей и Швецией.

Ее череп также показал, что у нее был выпирающий зуб, который, возможно, вызвал опасения, что она была кровопийцей.

Сканирование скелета показало, что у нее также была аномалия грудной кости, которая, по сообщению журнала Archeology, и явилась причиной ее смерти. Аномалией была гемангиома – опухоль, расположенная в грудной кости.

В тяжелых случаях гемангиома может быть опасна для жизни, поскольку может поражать дыхательную систему и другие органы. Гемангиома также может повлечь за собой неконтролируемое кровотечение, которое также могло привести к его смерти — особенно, если учесть медицинские вмешательства, доступные к тому времени.

Судебно-медицинский антрополог доктор Хизер Эдгар из Университета Нью-Мексико говорит, что опухоль и такие симптомы, как боль и возможные потери сознания могли способствовать тому, что женщину воспринимали как "другую" в суеверном обществе.

Напомним, во время археологических раскопок на кладбище 17 века в селе Пьен ученые наткнулись на необычное захоронение женщины в шелковой шапочке, указывающей на высокий статус, и с большим торчащим зубом-резцом.

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