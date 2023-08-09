В Польше нашли захоронение "вампиров": ребенок лицом вниз и треугольные замки на ногах

Исследователи в Польше обнаружили захоронение "вампиров" — детей, похороненных по всем традициям и суевериями того времени.

В Польше археологи из Института археологии университета Николая Коперника нашли ребенка, похороненного лицом вниз с "антивампирским" треугольным замком.

Об этом пишет Heritage Daily.

Открытие было сделано вблизи села Пне, расположенного в Поморском воеводстве на севере Польши. Погребение датируется XVII веком. Оно было найдено рядом с открытой в 2022 году могилой "вампирши", которую похоронили с серпом на шее, чтобы предотвратить ее попытки восстать из мертвых.

Ребенок был похоронен лицом вниз, что, согласно ритуалам того времени, должно было заставить умершего вгрызаться в землю, если он хотел выбраться из могилы. Большинство останков археологи достали, однако не смогли достать часть ноги, прикованной на замок под пяткой. Исследователи утверждают, что такая защита устанавливалась для ограждения живых от умерших и символизировала завершение последнего этапа жизни.

Возле могилы ребенка археологи обнаружили также яму с останками трех других детей. В ней был обломок челюсти с остатками зеленой краски, где исследователи обнаружили следы золота, перманганата калия и меди.

Остатки челюсти "вампира"/Фото: Университет Николая Коперника (https://www.umk.pl/)

Ученые предполагают, что окраска была вызвана зельем, которое готовили для лечения "вампиризма", а само кладбище, вероятно, было местом захоронения людей, отвергнутых обществом, как при жизни, так и после смерти.

Напомним, мексиканка Мария Хосе Кристерна, известная как "женщина-вампирша", сделала в общей сложности 49 модификаций тела, в частности клыкастые зубы, раздвоенный язык, титановые рога и татуировки глаз, чтобы походить на вампира.

Читайте также: