В Польше почти 200 человек оказались в бассейне со льдом: что произошло – фото

Польский город объявил, что побил мировой рекорд, когда около 200 человек по очереди погрузились в небольшой бассейн, наполненный льдом.

Об этом пишет UPI.

Город Мендзиздрое не обнародовал точное количество участников, но официальные лица заявили, что они уверены, что почти 200 участников со всей страны было достаточно, чтобы получить титул Книги рекордов Гиннеса за самую большую эстафету по плаванию во льду.

Каждый участник проводил несколько минут в бассейне с ледяной водой, после чего к нему присоединялся следующий пловец.

Мужчина в бассейне со льдом / Фото: скриншот с видео

Среди организаторов попытки была Катажина Якубовска, которой принадлежит рекорд самого длинного контакта всего тела со льдом среди женщин: 3 часа, 6 минут и 45 секунд.

Среди участников был также Михал Юрковски, который тренируется, чтобы в этом году побить мужской рекорд по самому длинному контакту со льдом всем телом. Его рекорд составляет 4 часа и 2 минуты.

Напомним, в Украине установлен мировой рекорд по самому массовому исполнению колядки. Представители Книги мировых рекордов официально зафиксировали достижение, в котором принимали участие более 1300 человек.

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