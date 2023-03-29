В Польше в храме избили полуобнаженную женщину, чтобы научить школьников "бояться греха": чем все закончилось

Актеры в храме разыграли спектакль, на котором мужчина избивал и унижал женщину.

В польском городе Торунь во время реколлекций в одном из храмов школьникам показали жестокие картины избиения полуобнаженной женщины. Это якобы должно было показать старшеклассникам, что "следует бояться греха".

Об этом пишет onet.pl.

В социальных сетях появились видеозаписи, сделанные во время реколлекций в одном из приходов Торуня. На видео видно, как мужчина дёргает и унижает женщину, одетую только в нижнее белье и рубашку, перед церковным алтарем. Мужчина также и обзывал женщину.

"Ты не человек, ты понимаешь? Ты моя дворняга!", — кричал он.

Далее – женщину толкают и прижимают к земле. В какой-то момент мужчина заталкивает "актрису" в клетку.

Шокирующие сцены проходили в приходе св. Максимилиана Кольбе в Торуне во время реколлекций. На них присутствовали старшеклассники из всего города. Их это должно было научить "бояться греха".

Фото: Onet Wiadomości

Организатор реколлекций, священник Мариуш Петр Войновский признал, что инцидент в костеле не должен был произойти, и заверил, что он готов извиниться перед школьниками, которые за этим вынуждены были наблюдать.

В Польше родители и школьники, посетившие эти реколлекции, были шокированы увиденным и заявили, что больше туда не пойдут. Также одна из польских депутатов уже обратилась в прокуратуру с требованием открыть производство против организаторов этого действа. Она видит в этом распространение порнографии и насилие.

Напомним, в Польше романтическая встреча в гостинице завершилась обращением в полицию. 20-летняя девушка травмировала и ограбила своего поклонника.

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