В Польше вызвали полицию из-за слишком большого снеговика: фото

Полиция не смогла разрушить снеговика и вызвала коммунальщиков.
В Польше в городе Лешно на днях местные, обрадовавшись снегу, слепили 2-метрового снеговика Поместили его прямо на дороге, из-за чего возмущенные водители вызвали полицию.
Об этом сообщает полиция Лешно.
Большого снеговика слепили в центре города Лешно на улице Домбровского. Поэтому водители вызвали полицию. Правоохранители, приехав на место происшествия, обратились к коммунальщикам, чтобы те помогли им разрушить снежную фигуру, поскольку из-за размеров они не смогли это сделать самостоятельно. Те приехали на спецтранспорте и убрали дорогу
В польской полиции отметили, что снеговик посреди дороги мог привести к авариям, поэтому его пришлось забрать. Там добавили, что будь он на пешеходном переходе, то это изменило бы ситуацию.
"Хотя этот инцидент выглядит довольно забавным, однако он мог привести к аварийной ситуации на дороге. Столкновение со снеговиком могло существенно повредить авто", — прокомментировали в полиции Лешно.
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