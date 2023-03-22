В Польше женщина умерла на следующий день после успешных родов: полиция назвала шокирующую причину

Женщина родила здорового ребенка и нормально чувствовала себя, однако на следующий день ее состояние ухудшилось.

В Польше в городе Глогув в Нижнесилезском воеводстве 38-летняя женщина, находившаяся в местной больнице, скончалась на следующий день после успешных родов. Причиной трагедии могло стать то, что роженица употребляла наркотики.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Представитель медицинского учреждения сообщил, что 38-летняя женщина родила здорового ребенка, роды отделались естественным путем. К сожалению, состояние женщины значительно ухудшилось в послеродовом периоде.

"Ее немедленно доставили в отделение интенсивной терапии, где врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, организм пациентки не реагировал ни на какие лекарства, и наступила смерть", — прокомментировала Ева Тодоров, пресс-секретарь Глоговской больницы.

По факту смерти женщины начато расследование, которое ведет Окружная прокуратура в Глогове. Правоохранители назвали шокирующую причину, роженица могла умереть из-за употребления наркотиков.

Вскрытие тела не позволило четко установить причину смерти. Следователи назначили дополнительные токсикологические исследования.

По требованию прокуратуры суд принял решение о передаче ребенка погибшей 38-летней женщине в приемную семью.

Напомним, в Польше в Заласево под Познанью в собственном доме во время тушения пожара нашли мертвыми родителей и двоих детей. Полиция установила, что людей могли убить, а чтобы скрыть преступление — жилье подожгли.

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