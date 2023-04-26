В Польше женщина заплатила мужчине за секс: после бурной ночи утро ее шокировало

Горе-любовнику грозит до 5 лет лишения свободы.
В столице Польши Варшаве задержан 28-летний мужчина, который за 500 евро согласился заняться сексом с 44-летней женщиной. Однако утро шокировало потерпевшую: у нее украли автомобиль, деньги и два iPhone.
Об этом пишет onet.pl.
44-летняя женщина познакомилась с 28-летним мужчиной в популярной социальной сети. Они быстро перешли к конкретике и сошлись на том, что оба хотят сексуального контакта. За интим с мужчиной женщина согласилась заплатить ему 500 евро. Пара для этого встретилась в отеле.
Однако утро шокировало женщину: любовник украл у нее BMW, стоимостью более 300 тысяч злотых, и все, что в нем было: пять тысяч евро, две тысячи долларов, два новейших iPhone и компьютер.
44-летняя женщина сообщила об этом в полицию. Она оценила ущерб более чем в 460 тысяч злотых. Поиском злоумышленника занялись сотрудники центрального городского отдела по борьбе с имущественными преступлениями.
Полиция оперативно разыскала горе-любовника. Во время обыска в его квартире была обнаружена похищенная компьютерная техника и один из телефонов. Оказалось, что второй iPhone мужчина подарил своей жене.
За воровство мужчине теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Польше в городе Ходзеж в понедельник, 24 апреля, нашли мертвыми всю семью — мужа, его родителей, жену и маленького сына.
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