В Помпеях обнаружено древнеримское изображение "предка пиццы" (фото)

На раскопках древнеримского города Помпеи нашли настенную роспись, на которой изображено блюдо, внешне очень похожее на современную пиццу.

Об этом сообщает ANSA.

Изображение нашли во время раскопок каменного многоэтажного жилого дома в Помпеях. Он расположен в атриуме резиденции, рядом с которой была пекарня. Поблизости нашли три скелета людей, погибших во время извержения Везувия.

Блюдо выглядит как круглая лепешка, рядом с которой стоит кубок с красным вином и лежит гранат с финиками. И хотя ключевые ингредиенты, такие как помидоры, еще не были привезены в Италию, форма лепешки чрезвычайно похожа на современную пиццу.

Фото Italian Ministry of Culture

Пицца — одно из наиболее популярных блюд нашей эпохи, но, несмотря на это, ее корни долго время оставались неясными.

Слово "пицца" впервые появилось в латинском тексте из центрального итальянского города Гаэта, тогда ещё входившего в состав Византийской империи, в 997 г. н. э. Возможно, слово происходит от того же корня, что и греческое "пита" (πίσσα). Сами πίσσα у греков, по всей видимости, появились с Востока. Сырные лепешки с добавлением фиников употребляли в пищу воины Персии еще в V веке до нашей эры.

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