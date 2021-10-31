В посольстве США в Украине сняли видео на Хэллоуин и показали, что такое настоящий ужас

В посольстве США в Украине сняли видео на Хэллоуин и показали, что такое настоящий ужас

В отснятом ролике дипломаты в необычных костюмах ужасаются от отчета о российской дезинформации.

В воскресенье, 31 октября, когда во многих странах мира отмечают "страшный" праздник Хеллоуин, сотрудники посольства США в Киеве надели маскарадные костюмы и сняли короткий, но красноречивый ролик.

Шутливое видео опубликовано на Facebook-странице дипломатического представительства.

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На снятых кадрах дипломат в костюме белоголового орлана — птицы, которая является одним из государственных символов США — проходит по коридорам посольства, встречаясь с другими сотрудниками в костюмах астронавта NASA, колдуньи и зомби.

Но странные и жуткие костюмы их не пугают, в отличие от отчета об российской дезинформации, который один из дипломатов называет настоящим ужасом.

Напомним, мощная вспышка на Солнце, достигшая Земли на Хеллоуин, привела к сильной геомагнитной буре и усилила эффект северного сияния, которое будет видно в США и Европе.

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