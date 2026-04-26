В природу возвращают вид, который считали вымершим: что это за животное (фото)

Бандикут / © Getty Images

Реклама

В Австралии стартовала уникальная программа восстановления вида, более 30 лет считавшегося вымершим в дикой природе.

Как пишет Mirror, речь идет об Eastern barred bandicoot — небольшом сумчатом, популяция которого когда-то оказалась на грани исчезновения.

Еще в 1991 году этот вид был официально признан вымершим в дикой природе. В конце 1980-х годов оставалось лишь около 60 особей, которые выживали на свалке в штате Виктория.

Реклама

Предыдущие попытки вернуть бандикутов в природную среду терпели неудачу из-за инбридинга, что ослабляло генетическое здоровье популяции. Однако в этот раз ученые применили новый подход — так называемое «генетическое спасение».

Суть метода состоит в скрещивании животных из разных популяций. В частности, бандикутов из материковой части Австралии объединили с популяцией из Тасмании, изолированной более 10 тысяч лет. Это позволило существенно повысить генетическое разнообразие.

Проект получил финансовую поддержку от Amazon через экологическую инициативу Right Now Climate Fund. Компания также инвестирует в другие природоохранные программы в Австралии, включая разведение редких видов и восстановление их обитания.

К реализации программы подключились Odonata Foundation, Cesar Australia и специальная команда по восстановлению популяции бандикутов.

Реклама

Ученые отмечают, что эти животные играют важную роль в экосистеме: при поиске пищи они разрыхляют почву, улучшая ее структуру и повышая устойчивость ландшафтов к засухам и наводнениям.

Бандикут / © Getty Images

В рамках программы бандикутов планируют переселить на не менее пять разных регионов Австралии. Цель — создать стабильную популяцию из более чем 500 особей, распределенных географически, чтобы уменьшить риск их исчезновения из-за природных катастроф.

На реализацию проекта фонд выделил около 2,5 млн австралийских долларов. Кроме бандикутов, инициатива также направлена на сохранение других редких видов, в частности, восточного куола и южного скального валлаби.

По словам научного советника программы, удалось сформировать здоровую популяцию с лучшими генетическими показателями, что значительно повышает ее шансы на долгосрочную выживаемость.

Реклама

