В пустыне нашли самое большое в мире кладбище самолетов (фото)
Военные тайны США: как работает самая большая в мире авиастоянка AMARG? Расположенная в пустыне она служит не только могильником самолетов, но и источником запчастей, а ее климат идеально защищает 4000 самолетов от коррозии.
В пустыне американского Тусона скрывается крупнейшая в мире авиационная стоянка AMARG, известная как могильник самолетов, где хранятся тысячи боевых «птичек» США. Эта тайная база не просто кладбище, а ключевой элемент оборонной инфраструктуры, где технику можно восстановить.
Об этом пишет aviationweek.
В безлюдных окрестностях города Тусон, штат Аризона, расположена крупнейшая в мире авиационная стоянка и могильник самолетов, официально известная как 309 AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group — группа аэрокосмического обслуживания и восстановления).
Эта гигантская авиастоянка занимает более 1000 гектаров, вмещая более 4000 самолетов разных типов: от старых военно-транспортных самолетов до современных истребителей и беспилотников. База, также известная как The Boneyard («Костяк»), служит главным хранилищем для ВВС, ВМС, береговой охраны США и даже NASA.
Вопреки расхожему мнению, AMARG — это не просто кладбище техники. Благодаря чрезвычайно сухому и жаркому климату пустыни Аризоны, эффективно сдерживающей коррозию, многие летательные аппараты могут быть восстановлены и возвращены в службу.
Для максимальной регенерации самолетов здесь используют специальные технологии:
Специальные покрытия для защиты фюзеляжа;
Герметизация всех отверстий;
Натрий азотные контейнеры для консервации двигателей.
Фактически эта авиационная стоянка является стратегическим активом, который обеспечивает США запасными частями и поддерживает боеготовность военных сил.
Основанный после Второй мировой войны могильник самолетов AMARG стал незаменимой частью оборонной инфраструктуры США.
База выполняет несколько важных функций:
Поддержка готовности: обеспечивает быстрый доступ к законсервированным самолетам.
Обеспечение запчастями: снимает компоненты из старых моделей для ремонта активного парка.
Тренировочные цели: помогает превращать старые самолеты в мишени для тренировок пилотов и ракетных расчетов.
