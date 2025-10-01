В пустыне нашли самое большое в мире кладбище самолетов (фото)

Самолет / © Pixabay

Реклама

В пустыне американского Тусона скрывается крупнейшая в мире авиационная стоянка AMARG, известная как могильник самолетов, где хранятся тысячи боевых «птичек» США. Эта тайная база не просто кладбище, а ключевой элемент оборонной инфраструктуры, где технику можно восстановить.

Об этом пишет aviationweek.

В безлюдных окрестностях города Тусон, штат Аризона, расположена крупнейшая в мире авиационная стоянка и могильник самолетов, официально известная как 309 AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group — группа аэрокосмического обслуживания и восстановления).

Реклама

Эта гигантская авиастоянка занимает более 1000 гектаров, вмещая более 4000 самолетов разных типов: от старых военно-транспортных самолетов до современных истребителей и беспилотников. База, также известная как The Boneyard («Костяк»), служит главным хранилищем для ВВС, ВМС, береговой охраны США и даже NASA.

Авиационная стоянка AMARG / © скрин с видео

Вопреки расхожему мнению, AMARG — это не просто кладбище техники. Благодаря чрезвычайно сухому и жаркому климату пустыни Аризоны, эффективно сдерживающей коррозию, многие летательные аппараты могут быть восстановлены и возвращены в службу.

Для максимальной регенерации самолетов здесь используют специальные технологии:

Специальные покрытия для защиты фюзеляжа;

Герметизация всех отверстий;

Натрий азотные контейнеры для консервации двигателей.

Фактически эта авиационная стоянка является стратегическим активом, который обеспечивает США запасными частями и поддерживает боеготовность военных сил.

Реклама

Основанный после Второй мировой войны могильник самолетов AMARG стал незаменимой частью оборонной инфраструктуры США.

База выполняет несколько важных функций:

Поддержка готовности: обеспечивает быстрый доступ к законсервированным самолетам. Обеспечение запчастями: снимает компоненты из старых моделей для ремонта активного парка. Тренировочные цели: помогает превращать старые самолеты в мишени для тренировок пилотов и ракетных расчетов.

Напомним, бывшая стюардесса рассказала, кто больше всего раздражает экипаж во время полета. Она добавила, что многие пассажиры не всегда соблюдают базовые правила безопасности.