В пустыне Саудовской Аравии обнаружили таинственные изображения вымерших верблюдов (фото)

Таинственные изображения верблюдов в пустыне Саудовской Аравии, по всей вероятности, были созданы тысячи лет назад.

В пустыне Саудовской Аравии были найдены таинственные изображения верблюдов на скалах в натуральную величину, созданные более семи тысяч лет назад.

Об этом пишут LiveScience и Arkeonews.

На вопрос, кто и когда их создал, археологи еще не нашли точного ответа.

Согласно исследованию, на скале изображен десяток верблюдов в натуральную величину, ныне вымершего вида, который когда-то бродил по этой полосе пустыни Аравийского полуострова тысячи лет назад, но никогда не имел научного названия.

Картина достаточно детализирована, на ней изображены преимущественно самцы верблюдов.

Изображение верблюдов на скале / Фото: livescience

"Большинство из этих вырезанных верблюдов – самцы. На некоторых из них изображены верблюды с дуллой – органом, свисающим с челюсти самца верблюда и используемый для привлечения самок", – рассказала автор исследования Мария Гуаньен.

По ее словам, поиск резных изображений также осложнялся тем, что поверх фигурок верблюдов также нанесены другие перекрывающие их гравюры.

Здесь же есть и другие разновременные произведения: изображение охоты на лошадей, домашних животных, или, например, лошади и всадника (видимо, эта композиция датируется железным веком или позже).

Это усложняет понимание того, какой культурой и когда были созданы изображения животных.

Ранее ученые рассказали, что люди заселили Америку на 12 тысяч лет раньше, чем считалось.

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