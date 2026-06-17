В ресторанах к картофелю фри и бургерам добавляют "секретный" ингредиент: что это такое

Картофель фри / © pexels.com

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Во многих ресторанах быстрого питания и заведениях с американской кухней для жарки картофеля фри, бургеров и стейков используют говяжий жир. Именно он может придавать блюдам более насыщенный вкус, хрустящие корочки и характерный аромат.

Об этом говорится в материале Platena.

Говяжий жир раньше был распространен в традиционной кухне, однако со временем его вытеснили растительные масла, сливочное масло, топленое масло и другие жиры. Теперь он снова набирает популярность — в частности, благодаря ресторанам, фастфуду и кулинарным блоггерам.

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Что такое говяжий жир

Говяжий жир – это очищенный жир крупного рогатого скота. Чаще его получают из жира, окружающего внутренние органы животного. Его медленно перетапливают, отфильтровывают и охлаждают.

После застывания он становится жестким при комнатной температуре, имеет беловатый или слегка желтоватый цвет и почти не имеет выраженного запаха. Температура плавления такого жира составляет около 40–48°C, а температура дымления — около 250°C.

Благодаря этому говяжий жир хорошо выдерживает высокие температуры и подходит для жарки.

Почему на нем жарят картошку фри

Картофель фри, приготовленный на говяжьем жире, имеет особый вкус. Такой жир помогает получить хрустящую корочку, более насыщенный аромат и более выразительное "мясное" послевкусие.

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Именно поэтому некоторые заведения быстрого питания и рестораны используют его для жарки картофеля, бургеров и стейков. Кулинары ценят его за стабильность при нагревании и способность подчеркивать вкус блюд.

Полезен ли говяжий жир

Говяжий жир содержит жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также стеариновую кислоту и мононенасыщенные жирные кислоты. Часть его состава подобна оливковому маслу: около 35–45% составляет олеиновая кислота.

В то же время говяжий жир нельзя считать полной альтернативой оливковому маслу. В нем гораздо больше насыщенных жиров — примерно 49–52 г на 100 г продукта. Чрезмерное потребление таких жиров может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому специалисты не советуют делать говяжий жир единственным основным жиром в рационе. Его можно использовать для отдельных блюд, но лучше не злоупотреблять.

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Какая питательная ценность

В 100 г говяжьего жира содержится примерно 900 ккал. Практически весь продукт состоит из жира.

Основные показатели:

общее количество жира - 100 г;

насыщенные жиры – около 49–52 г;

мононенасыщенные жиры – около 40–45 г;

полиненасыщенные жиры – около 3–5 г.

Среди основных жирных кислот в составе – стеариновая, пальмитиновая и олеиновая.

Почему он снова стал популярным

Возвращение говяжьего жира связывают с трендом на традиционные продукты и минимально обработанную пищу. В соцсетях популярности набирают видео, где на нем жарят стейки, картофель фри или используют его в домашней кулинарии.

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В США говяжий жир стал одним из самых заметных кулинарных трендов. Его популярность также растет из-за недоверия части потребителей к сильно обработанным продуктам и опасениям по поводу трансжиров.

В то же время диетологи отмечают: несмотря на кулинарные преимущества, говяжий жир следует воспринимать как продукт для умеренного употребления, а не как универсальную замену всем другим жирам.

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