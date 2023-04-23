В ресторане из-за пиццы погибли два человека, еще 10 — пострадали: что произошло

В столице Испании Мадриде из-за пиццы погибли 2 человека, еще 10 получили травмы. Инцидент произошел из-за случайного пожара.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Один из погибших был работником ресторана, а другой – посетителем. Еще 10 человек получили ранения, шесть из них госпитализированы с серьезными травмами.

Пожар возник, когда официант поджег пиццу, и пламя перекинулось на пластиковые цветы, украшавшие потолок итальянского ресторана. На тот момент в заведении находились около 30 посетителей и сотрудников.

"Официант держал тарелку в огне в одной руке, а паяльную лампу — в другой. Он прошел мимо мимо пластиковых цветов, которые случайно загорелись. Затем пожар распространился в считанные секунды", — рассказала очевидница происшествия.

Представитель мадридской службы по чрезвычайным ситуациям объяснил, что пожар начался у входа в заведение, "осложнившее эвакуацию пострадавших", и что пламя распространилось "на полной скорости по стенам и потолку".

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