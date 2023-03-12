В РФ лесбиянка заказала себе проститутку на 8 Марта, но подарок не удался: детали

Когда проститутка позвонила уточнить детали и услышала женский голос — тут же выключила телефон и больше не появлялась в Сети. Деньги, заплаченные наперед, она так и не вернула.

В Краснодарском крае РФ лесбиянка заказала себе услуги проститутки на 8 Марта, но та отказалась её обслуживать и сбежала с деньгами.

Об этом пишет российский телеграм-канал Mash.

"Товаровед Дарья очень хотела тепла и ласки прямо сейчас. Полезла на сайт "Проститутки Армавира" с падшими, но знающими себе цену, женщинами. Выбрала ту самую, кинула почти 14 тыс. рублей за услугу и стала ждать. Когда избранница позвонила уточнить детали и услышала женский голос — тут же выключила телефон и больше не появлялась в Сети", — говорится в сообщении.

Российская полиция проводит проверку, возбуждено дело по статье "мошенничество".

Ранее сообщалось, что 41-летний мужчина скончался от инсульта после приема Виагры с алкоголем.

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