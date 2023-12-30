В России депутат перед Новым годом порадовал женщин-коллег яйцами: фото

В соцсетях отметили, что на подарок депутата российским пенсионерам можно "только облизнуться".

Депутат законодательного собрания Вологодской области РФ Александр Гордеев сделал роскошный по российским меркам новогодний подарок своим коллегам-женщинам – по упаковке куриных яиц. Соответствующее фото появилось в соцсетях депутата.

В комментарии изданию "Подъем" Александр Гордеев сказал, что этим подарком он просто хотел поднять настроение, а любые инсинуации здесь неуместны.

"Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной подарок – это килограмм орешков всяческих. А яйца это просто "для хохмы", чтобы людям поднять настроение перед Новым годом”, — объяснил депутат-весельчак.

В соцсетях пишут, что депутат сделал "самый ценный подарок", который только возможен, однако "пенсионерам остается только облизнуться".

В издании напомнили, что нынешней осенью в России начался резкий рост цен на куриные яйца. Власти объяснили это тем, что производство не успевает за спросом.

Во многих регионах РФ сократился ассортимент яиц, их начали продавать поштучно, а на ярмарках, где ими торговали с минимальной наценкой, выстраивались большие очереди.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин признал дефицит вакцины против кори в России из-за недостаточного количества сырья для его изготовления – куриных яиц.

Читайте также: