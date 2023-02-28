В России депутата исключили из партии из-за фото с лапшой перед Путиным

Мужчина уже также ждут в полиции

Во вторник, 28 февраля, на пленарном заседании Самарской губернской думы обсудили поступок депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах. В результате руководству партии предложили исключить его из своих рядов.

Об этом пишут росСМИ.

Большинство депутатов проголосовали за, 11 воздержались.

"Все присутствующие дали морально-нравственную оценку поступку своего коллеги депутата. Кроме того, необходимо направить материалы в правоохранительные органы и органы прокуратуры для оценки произошедшего", — сообщили на заседании.

Сам же депутат в своих социальных сетях сообщил, что 1 марта его уже ждут в полиции.

Между тем, российский диктатор Путин волнуется, что если РФ развалится, то россияне "как народ" могут исчезнуть.

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