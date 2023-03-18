В России депутаты продемонстрировали крайне нетрадиционный способ борьбы с гололедицей (видео)

По словам новосибирских политиков, огнеметом можно высушить тротуары до сухого асфальта.

В Новосибирске местные депутаты предложили жителям города использовать для борьбы с гололедицей огнемет.

Соответствующее видео с демонстрацией нетрадиционного способа опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Депутат городского совета Василий Стрекалов объяснил, что ранее жителям раздавали ледорубы, а также ледоходы для обуви, поскольку традиционные соль и песок, рассыпанные на тротуарах, не спасали от гололеда. Мол, днем лед топился, сыпучие материалы оседали на дно, а за ночь снова образовывалась ледяная корка.

"Мы показали нашим жителям, что мы в постоянном поиске. Мы настраиваем их на творчество”, – объяснил депутат.

По его словам, огнеметом можно высушить тротуары до сухого асфальта.

“Все – проблема отпала. Это не какой-то прямо военный агрегат, это для бытовых и развлекательных целей. Серьезной опасности от него нет”, – уверял новосибирский политик.

Напомним, ранее в России тувинского депутата от провластной партии "Единая Россия", убившего человека на охоте, оставили на свободе под подпиской о невыезде.

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