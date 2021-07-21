В России девушка скончалась после жесткого секса с экс-полицейским

В России девушка скончалась после жесткого секса с экс-полицейским

У нее диагностировали разрыв прямой кишки, половых органов и травму живота.

В российском Саранске 21-летняя девушка скончалась после секса с бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был старшее нее на 15 лет.

Об этом сообщает "Самара 24".

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Врачи госпитализировали девушку после полового акта. У нее диагностировали разрыв прямой кишки, половых органов и травму живота. Пострадавшая умерла в больнице.

По словам партнера, причиной травм стали любовные игры. Экс-сотрудник полиции утверждает, что они занимались сексом по взаимному согласию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что 77-летний пенсионер на Буковине развращал свою 6-летнюю внучку.

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