В России девушка скончалась после жесткого секса с экс-полицейским

У нее диагностировали разрыв прямой кишки, половых органов и травму живота.
В российском Саранске 21-летняя девушка скончалась после секса с бывшим сотрудником правоохранительных органов, который был старшее нее на 15 лет.
Об этом сообщает "Самара 24".
Врачи госпитализировали девушку после полового акта. У нее диагностировали разрыв прямой кишки, половых органов и травму живота. Пострадавшая умерла в больнице.
По словам партнера, причиной травм стали любовные игры. Экс-сотрудник полиции утверждает, что они занимались сексом по взаимному согласию.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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