В России гигантская фигура Снегурочки пугает детей: ночью она еще светится (фото)

Арт-объект называют самым уродливым изображением этой героини сказок.

Российский город Кострому перед новогодними праздниками снова "украсили" каркасной фигурой Снегурочки, вызывающей ужас у местных жителей.

Как сообщает российское издание МК, в соцсетях возмущаются тем, что местные власти еще раз установили статую, которая пугает своим безобразием.

Каркасную инсталляцию по заказу местных властей изготовил местный мастер. Снегурочку уже несколько раз устанавливали перед Новым годом и она неизменно вызывает критику.

В комментариях пользователи Сети сравнивают сказочного персонажа с Бабо-Ягой и чучелом, которое принято сжигать на Масленицу.

Фото из соцсетей

"Это — Снегурочка, но ее очень просили убрать. Дети пугаются”, — написал один из комментаторов в соцсети.

Глава городской службы ЖКХ Андрей Шилин посоветовал жителям Костромы не смотреть на Снегурочку днем, поскольку конструкция предназначена для подсветки. Он признал, что при дневном свете конструкция не производит необходимого впечатления.

Фото из соцсетей

Правда, по мнению местных жителей, подсветка не слишком спасает ситуацию.

"Иногда у нее включали глаза — вот тогда становилось жутко", — комментируют в Сети.

Напомним, ранее в социальных сетях насмехались над памятником Аленке, который открыли в российском городе Нововоронеже. Больше всего в скульптуре привлекало внимание испуганное лицо с выпученными глазами.

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