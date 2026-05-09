В России мужчину депортировали из-за отзыва о женской юбке

В России гражданин Узбекистана был депортирован после публикации отзыва о женской кожаной юбке в Интернет-магазине Wildberries.

Российские власти расценили сообщение как «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», передает Oddity Central.

Инцидент произошел еще в сентябре в 2025 году. Молодой человек по имени Исломджон оставил отзыв под товаром — женской кожаной юбкой. К тексту он добавил собственное фото в этой одежде.

В комментарии мужчина написал: «Великолепная юбка! Она скрывает не только недостатки моей фигуры, но даже то, что я парень».

Вероятно, публикация носила шутливый характер, однако российские правоохранители увидели нарушение законодательства. Впоследствии Исломджон удалил и фотографию, и сам отзыв, но это не помогло избежать ответственности.

Мужчину задержали и обвинили в «пропаганде нетрадиционных сексуальных предпочтений» из-за распространения информации, которая якобы формирует положительное отношение к «нетрадиционным сексуальным отношениям».

В России ЛГБТ-движение официально признано «экстремистским» и запрещено, а любые действия, которые власть трактует как «пропаганду», могут привести к административному или уголовному наказанию.

Во время судебного заседания Исломджон признал вину и просил ограничиться штрафом без депортации. Однако суд не учел это как смягчающее обстоятельство.

В результате мужчину приговорили к пяти суткам административного ареста, после чего принудительно депортировали с территории Российской Федерации.

