В России название сети доставки суши, составленное из японских слов, сочли неприличным

На японском языке название “Ёбидоёбы” означает совершенно невинное “День недели – суббота”.

Управление Федеральной антимонопольной службы Бурятии (Российская Федерация) сочло рекламу доставки суши и роллов от сети “Ёбидоёбы” ненадлежащей.

Об этом сообщает российское издание "МК".

Поводом для экспертного анализа слова, использованного в названии, стало обращение граждан, увидевших в рекламном баннере "Ёбидоёбы Sushi&Rolls" в программе телевидения Улан-Удэ (столица Бурятии), "нецензурные слова, непристойные и оскорбительные высказывания".

Привлеченные к рассмотрению этого дела эксперты пришли к выводу, что такое название в рекламе действительно может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образовавшегося от мата.

В частности, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" предоставил результаты социсследования, более половины респондентов которого согласились, что словесное обозначение "Ёбидоёбы" содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70 процентов опрошенных отметили, что лично им неизвестен его перевод .

В ведомстве отметили, что на японском языке это название звучит совершенно невинно: "День недели — суббота". Но из-за отсутствия соответствующих знаний воспринимается людьми как мат.

Административное производство за это нарушение будет возбуждено в отношении рекламодателя – бизнесмена, использующего товарный знак и коммерческое наименование "Ёбидоёбы" в Улан-Уде.

Напомним, ранее в небольшой австрийской деревне Фукинг (Fucking) в муниципалитете Тарсдорф решили изменить название, поскольку его жители устали от шуток англоязычного мира и путешественников, которые воруют указатели.

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