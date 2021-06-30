В России очередь на вакцинацию превратилась в кровавую драку: женщине сломали челюсть

Конфликт завязался из-за мужчины, который пытался привиться без очереди.
30 июня в городе Пушкино (Московская область) обустроили пункт вакцинации от коронавируса. В процессе ожидания из-за мужчины началась ссора. Россиянин пытался вакцинироваться без очереди.
Как пишут российские СМИ, мужчина пытался обойти людей, чтобы попасть к врачу, но ему перекрыли путь две женщины.
В очереди случился конфликт, который перерос в драку. Одна женщина набросилась на виновника конфликта с кулаками. Через некоторое время охране удалось успокоить конфликт, но как оказалось, за время драки пострадали две женщины: одна получила ушибы, а второй сломали челюсть.
Напомним, в Одессе на концерте скандального российского рэпера Басты подрались девушки. Сам Баста, по словам очевидцев, не отреагировал на эту ситуацию.