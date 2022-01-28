В России продавщица отбилась от грабителя полиэтиленовыми пакетами (видео)

В России продавщица отбилась от грабителя полиэтиленовыми пакетами (видео)

Вор такого явно не ожидал, поэтому сразу скрылся с места происшествия.

В России в Красноярском крае 33-летняя продавщица круглосуточного магазина отбилась от грабителя полиэтиленовыми пакетами.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД России.

Как выяснили правоохранители, около трех часов ночи мужчина под видом покупателя зашел в помещение торгового павильона и сразу направился за работницей за прилавок.

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На видео, зафиксированном камерами наблюдения, видно, как грабитель замахивается чем-то металлическим и требует продавщицу отдать деньги из кассы.

Однако женщина не растерялась. Она схватила сложенные полиэтиленовые пакеты и принялась отмахиваться ими от нападающего. Вор такого очевидно не ожидал, поэтому сразу скрылся с места происшествия.

Скорее всего, он заметил, что женщина нажала тревожную кнопку и пропала без наживы.

Незадолго после инцидента подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1991 года, ранее неоднократно привлеченный к ответственности за имущественные преступления, а в последнем случае – за преступление против жизни и здоровья человека.

Как оказалось, грабитель напал на женщину с обычной металлической дверной ручкой, которую после неудачного ограбления выбросил.

Мужчину взяли под стражу, против него уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Ровно два подростка зашли в магазин по продаже мобильных телефонов и аксессуаров, а после конфликта с продавщицей распылили газовый баллончик ей в лицо.

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