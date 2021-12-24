В России с благотворительной целью провели стриптиз-конкурс среди моделей весом более 150 кг: видео

Вырученные средства отдали в детдом и приют для животных.
В российском городе Екатеринбурге два местных ночных клуба устроили чемпионат по стриптизу среди толстушек "Мисс XXL".
Об этом сообщает телеграмма-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео.
Основным критерием конкурса был вес участниц — не менее 150 килограммов.
Вырученные средства от проведения этих соревнований, которые поразили зрителей, потратили на благотворительность. Для детского дома были приобретены новогодние подарки, а для приюта для животных - соответствующий корм.
Такие благотворительные вечера в стриптиз-клубах намерены устраивать теперь регулярно.
Напомним, ранее в Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, танцевавшую стриптиз.
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