В России туристы набросились на тапки, которые выбросил на берег моря шторм

В России туристы набросились на тапки, которые выбросил на берег моря шторм

Россияне друг перед другом старались заполучить самую лучшую обувь.

В российском Сочи на берег моря после шторма выбросило сотни тапок и шлепанцев. Местные жители и туристы сразу набросились на неожиданные "дары моря".

Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дна".

На кадрах видно, как люди устроили себе импровизированный шоппинг прямо на пляже. Россияне друг перед другом старались заполучить самую лучшую обувь или хотя бы найти парные тапочки. Как ни странно, до драки не дошло, по крайней мере на кадрах этого не видно.

Напомним, что непогода унесла жизни людей в российском городе Сочи. Погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них — двое детей.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ разрешил выпускать презервативы с изображением Путина.

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