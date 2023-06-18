В России участники "тренинга миллионера" массово купались голыми в Ладожском озере

На выходные, 17-18 июня, в селе Коккорево Ленинградской области РФ на побережье Ладожского озера появлялись десятки людей, которые раздевались догола и вместе шли купаться. Таков был один из элементов тренингов по личностному развитию, который здесь проводил российский блогер, называющий себя "миллионером".

Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанка", опубликовав соответствующее видео.

Зайдя голышом в воду, участники этого действа все вместе задирают руки к небу и прыгают в воде.

Также читайте Пикантно отпросился у шефа: в России голый полицейский записал видео с двумя девушками

По словам очевидцев, такой сеанс голого купания проходит на территории заброшенного детского лагеря, вблизи общедоступного пляжа, посещаемого отдыхающими с детьми.

Одна из участниц этого тренинга призналась, что отказалась от участия в этой части занятий, поскольку не была готова "к такому".

Она поделилась программой тренинга, в котором предлагались лекции по теме женственности и сексуальности, способ убрать целлюлит за 30 минут, а также "финансовую грамотность" и "сильный мозг". Отдельной строки типа "а теперь все купаются голыми" в расписании нет.

Напомним, на берегу Ладожского озера, по информации журналистов, расположена роскошная усадьба, принадлежащая президенту России Владимиру Путину.

Читайте также: