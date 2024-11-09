В России учителя надели шапочки из фольги для защиты от НАТО: фото и видео

Распоряжение о проведении этой акции от имени путинской партии "Единая Россия" разослал белорусский пранкер.

В Воронежской области РФ учителя семи школ провели акцию "Шлем Отечества", во время которой сделали и надели шапочки из фольги для "защиты от влияния спутников НАТО".

Видео этого флешмоба опубликовали российские Telegram-каналы.

Как оказалось, распоряжение о проведении этой акции от имени путинской партии "Единая Россия" разослал белорусский пранкер Владислав Бохан.

На своем YouTube-канале впоследствии он пояснил, что, по легенде, "злостные натовцы" собираются облучать российский народ со спутников, поэтому учителя должны научиться противостоять этому влиянию с помощью простых средств защиты, таких как шапочка из фольги.

Для усиления эффекта пранкер использовал старый бланк с логотипом "Единой России" и создал текст соответствующего "приказа" через нейросеть, которую научил "чиновничьему языку".

В документе описывались возможные последствия в случае невыполнения указаний, а также указывалась цель акции — "укрепление патриотизма, повышение осведомленности и навыков педагогов в области гражданской обороны, умение использовать подручные материалы для создания примитивных средств защиты перед угрозами со стороны НАТО".

В русских школах учителя изготовили шапочки из фольги для защиты от НАТО. / Фото: из соцсетей

Чтобы придать "приказу" правдоподобия, пранкер добавил фотографию людей в фольговых шапочках возле одной из московских станций метро, представляя их как участников аналогичного флешмоба в столичной школе.

К сообщению прилагалась подробная инструкция по изготовлению шапочек.

В русских школах учителя изготовили шапочки из фольги для защиты от НАТО. / Фото: из соцсетей

На видео, снятом в Бобровском образовательном центре "Лидер", одна из учительниц назвала изготовление шапочек интересным творческим занятием и "важным патриотическим актом", что символизирует готовность защищать родину от внешних угроз. При этом она подчеркнула, что фольговая шапочка должна стать "символом единства и устойчивости перед внешними вызовами".

В России учителя надели шапочки из фольги для защиты от НАТО

Ранее, в 2022 году, белорусский пранкер Владислав Бохан организовал в одной из российских школ акцию под названием "Труд освобождает" — известным лозунгом концлагерей нацистской Германии, назвав его частью программы "Единой России".

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия" Андрей Колесник, являющийся членом парламентского комитета по обороне, предложил напомнить миру об опасности ядерной войны и для этого устроить взрыв ядерной бомбы где-то на территории России.

Читайте также: