В России жители поселка прогнали вертолет, прилетевший за пациентом с COVID-19

В России жители поселка прогнали вертолет, прилетевший за пациентом с COVID-19

Местные жители обвинили медиков в том, что они хотели "завезти в поселок вирус".

В России, в Ханты-Мансийском районе, жители села Селиярово прогнали санитарный вертолет, который прилетел забирать пациента, больного коронавирусом.

Об этом сообщает Znak.

Местные жители обвинили медиков в том, что они хотели "завезти в поселок вирус".

Инцидент произошел еще 1 июля, но в Сети видео распространилось только сейчас. На видеозаписи санитарный вертолет с выгруженным специализированным боксом для перевозки коронавирусных больных, ожидает пациента. Это заметили местные жители, который потребовали в грубой нецензурной форме "убираться прочь".

"Что это за феномен, когда садится вертолет и люди в белых халатах пытаются что-то выгрузить. А когда им задают вопросы — быстро улетают", — говорит автор видео.

В комментариях россияне рассуждали о завозных чипах и преднамеренной доставке в поселок коронавируса.

Директор центра медицины катастроф Югры Василий Костин подтвердил, что врачи прилетели в Селиярово забрать пациента с коронавирусной пневмонией. Однако из-за агрессивных действий местных жителей им пришлось улететь с этой площадки и забрать больного с другой.

Ранее сообщалось, что в России женщину с ребенком не пустили в храм и облили грязной водой.

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