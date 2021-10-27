В российской Хакасии корова родила чудовище с двумя головами: фото

Двухголовый теленок был первенцем у молодой коровы и родился уже мертвым.

В деревне Маткечик, что в Республике Хакасия (РФ), в одном из частных подворий родился двуглавый теленок-мутант.

Этот факт был подтвержден в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По словам хозяйки, страшное с виду чудовище родилось уже мертвым. У молодой коровы это был первый теленок, она тоже умерла через несколько дней после родов.

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В сельскохозяйственном ведомстве отметили, что основными причинами рождения животных с генетическими отклонениями (мутациями) является изменение генома. Факторами мутации у животных являются объекты внешней и внутренней среды. "Также мутации могут возникать при близкородственном скрещивании", — предупредили в министерстве.

Между тем среди местных жителей появилась версия, что причиной рождения чудища было загрязнение среды из-за вредных выбросов предприятий. Они вспоминают, что случаи рождения таких мутантов были много лет тому назад.

Напомним, ранее в США родился щенок с шестью лапами и двумя хвостами. Животное здоровое, за ним следят специалисты.

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