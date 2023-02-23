В Ровенской области будут следить за редкой кошкой в режиме онлайн: фото

Жизнь животного будут исследовать с помощью специального ошейника.

В Ровенской области ученые будут следить за рысью в режиме онлайн. Это позволит экспертам узнать больше о жизни редкой кошки.

Об этом сообщает WWF-Украина.

Украинские ученые надели на самца рыси телеметрический ошейник с GPS-GSM передатчиком. Животное ученые назвали Борись, его вес 22 килограмма. С помощью ошейника ученые будут отслеживать жизнь редкой кошки, в частности:

миграционные маршруты;

пищевой рацион;

сезонную и суточную активность;

длину суточного хода;

размеры индивидуальных территорий;

выводковые территории рыси (в том числе места, где появляется и растет потомство);

поселковую приуроченность вида;

влияние на охотничью фауну и т.д.

Фото: WWF Ukraine

Ошейник может работать до 2 лет, затем он сам отпадает, что не наносит вред животному, поскольку он разработан специально для таких исследований. Информация о жизни животного передается на удаленный сервер, к которому имеют доступ ученые. Таким образом, ученые могут исследовать жизнь редкой кошки фактически в режиме онлайн.

Фото: WWF Ukraine

"Телеметрический ошейник — это еще один, новый в исследовании рыси, технологический инструмент, который наши партнеры будут использовать в своей работе вместе с другими методами, — учетом по следам, мониторингом с помощью фотоловушек и т.д. Полученную информацию ученые смогут использовать для углубления знаний по экологии вида, а также разработки эффективных планов управления и мер сохранения вида для разных территорий", — говорит эксперт WWF-Украина Роман Черепанин.

Фото: WWF Ukraine

Ученые отмечают, что такое исследование на территории украинского Полесья проводится впервые.

Фото: WWF Ukraine

Напомним, в Карпатах фотоловушки сняли, как рысь и ее малыши гуляют по заснеженному лесу.

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