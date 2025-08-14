ТСН в социальных сетях

В Ровно осудили мужчину из-за фото на сайте знакомств: что он опубликовал

В Ровно наказали мужчину из-за пикантных фото на сайте знакомств.

Мужчина опубликовал откровенные фото на сайте знакомств

В Ровно к 1 году пробационного надзора приговорили мужчину из-за откровенного фото на сайте знакомств.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области.

По данным суда, подозреваемым является женатый мужчина, который по месту своего проживания зарегистрировал на сайте секс-знакомств. Туда он загрузил пикантные фото, из-за чего его и судили. Кто и как сообщил полиции об анкете мужчины — неизвестно.

Жителя Ровно обвинили по ч. 1 ст. 301 УК Украины.

Во время досудебного следствия подсудимый заключил соглашение с прокурором. Он раскаялся и признал себя виновным.

Мужчину приговорили к 1 году пробационного надзора.

