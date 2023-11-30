В Ровно полиция задержала Санта Клауса на мотоцикле: что произошло (видео)

Водитель в красном костюме и с белой накладной бородой не имел права управлять таким транспортным средством.

Сотрудники патрульной полиции задержали в Ровно мужчину в костюме Санта Клауса, который передвигался по дороге не в традиционных для этого персонажа зимних праздников санях с упряжкой оленей, а в мотоцикле с коляской.

Как сообщает местное издание "Ровно вечернее", причиной остановки было то, что пассажир Санта Клауса не имел на голове шлема, как это предусмотрено правилами дорожного движения.

Когда полицейские остановили транспортное средство, оказалось, что водитель в красном костюме и с белой накладной бородой не имел права управлять мотоциклом, поскольку не получал водительское удостоверение соответствующей категории.

Относительно 33-летнего "Санты" патрульные составили админпротокол по ч. 2 ст. 126 КупАП. За такое нарушение водителю, который преждевременно начал создавать рождественское настроение на улицах города, грозит штраф в размере 3 400 грн.

Мотоцикл ровенского Санта Клауса транспортировали на штрафплощадку. Вероятно, развозить подарки на Рождество ему придется традиционным способом — на летучих санях.