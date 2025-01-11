В Ровно женщина пожаловалась на соседа в полицию, потому что тот облил ее водой

Женщина пожаловалась, что сосед решил по случаю праздника Крещения вылить на ее входную дверь воду.
Жительница Ровно пожаловалась в полицию, что сосед облил ее дверь святой водой.
Об этом пишет "Ровно Медиа" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции области Татьяну Рачок.
Как отмечается, вызов в дом поступил около 10.30, 6 января, когда украинцы отмечали Крещение по новому стилю.
Женщина пожаловалась, что сосед решил по случаю праздника вылить на ее входную дверь воду.
"Со сторонами провели профилактическую беседу и урегулировали конфликт на месте. Админматериалы ни на кого не составлялись", – говорится в сообщении.
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