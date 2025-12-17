В рождественской шопке обнаружили "статую" нового персонажа: кем он оказался на самом деле

Новая "статуя" в рождественской шопке

В итальянском городе Галатоне, что на юге страны, в рождественской лавке обнаружили «статую» неизвестного персонажа. На необычное дополнение к традиционным фигурам Иосифа, Марии и Младенца Иисуса обратил внимание мэр города Флавио Филони.

Об этом сообщает издание TeleRama.

По словам мэра, он понял, что дополнительным персонажем шопки, установленной в центральной части города, является живой человек, только тогда, когда подошел поближе. К его удивлению, мужчина решительно отказался покидать вертеп, считая его своим пристанищем.

После вмешательства полиции выяснилось, что в рождественской шопке поселился 38-летний гражданин Ганы, который находился в розыске. Он был приговорен к 9 месяцам и 15 дням заключения за сопротивление должностному лицу и причинение тяжких телесных повреждений. Чтобы избежать заключения, он попытался скрываться.

После проверки мужчину, который прятался от правосудия в наиболее публичном месте, в конце концов арестовали и доставили в тюрьму Лечче.

Мэр Филони поблагодарил правоохранителей за оперативную работу и отметил, что внимательность и взаимодействие между службами помогли выявить разыскиваемую личность.

