В Румынии медведь чуть не сожрал туриста, который "залип" в телефон (видео)

Медведь вплотную подошел к туристу, который стоял на трассе и смотрел в телефон

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Курьезный и опасный случай всколыхнул Сеть: в Румынии дикий медведь подошел почти к ногам мужчины. Турист настолько увлекся телефоном на трассе, что чуть не стал жертвой хищного зверя.

Об этом сообщило издание gazarul.ro.

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Турист едва не пал жертвой нападения медведя на горной трассе Трансфегерашан. Мужчина остановил автомобиль, вышел из салона и настолько увлекся телефоном, что даже не заметил опасности. В это время медведь почти вплотную приблизился к путешественнику и очутился прямо у его ног. Несмотря на это, мужчина оставался погруженным в телефон, что, похоже, даже озадачило хищника.

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Турист и дальше спокойно пользовался телефоном, не подозревая, что рядом стоит медведь, готовый в любой момент атаковать. Лишь впоследствии он заметил животное и, испугавшись, быстро бросился назад к автомобилю.

Вероятно, люди из машины, которая ехала сзади и даже подъехала ближе, пытались предупредить мужчину, однако он не сразу понял, что происходит. Еще мгновение — и медведь мог наброситься на путешественника.

Дата публикации 14:58, 29.07.26 Количество просмотров 10 В Румынии увлеченный телефоном турист едва не стал жертвой медведя

К слову, ранее в Румынии в уезде Сибиу нашли тело 34-летнего местного жителя со следами нападения медведя. Полиция расследует инцидент на фоне роста популяции бурых медведей в стране, крупнейшей в Европе и все чаще сталкивающейся с людьми.

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