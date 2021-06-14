В Румынии установили спортомат, который выдает автобусные билеты за приседания (фото)

Местные жители могут сэкономить 50 евроцентов.

В румынском городе Клуж-Напока установили терминал, который выдает билеты на автобус не за деньги, а за приседания.

Как сообщает DW в Twitter, спортомат находится на остановке общественного транспорта.

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Так, чтобы получить один автобусный билет, нужно сделать 20 приседаний за 2 минуты. Таким образом каждый человек может сэкономить 50 евроцентов (16,5 грн).

Ограничений по количеству билетов, которые может получить один человек, нет.

dw.com

dw.com

dw.com

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