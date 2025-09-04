В салоне перепутали собак: женщина была шокирована когда поняла, что это чужой лабрадор

Черный лабрадор. Фото: Reddit

Женщина поделилась на Reddit историей о странной ошибке в грумерском салоне, из-за которой она ненароком забрала домой чужую собаку.

Об этом сообщило издание Mirror.

По ее словам, она оставила своего черного лабрадора у грумера и вернулась за ним в конце рабочего дня. Получив пса, она поблагодарила персонал за хороший вид любимца, а дома лишь обратила внимание, что тот ведет себя несколько необычно. Сначала женщина решила, что это следствие усталости после процедур, однако через несколько часов сомнения усилились.

«Тогда я начала сомневаться, похож ли он на мою собаку. Он выглядел, пожалуй, на 97% одинаково, но что-то было не так», — написала она. Хозяйка вспомнила, что у ее собаки есть сколотый зуб, проверила животное и с ужасом поняла: это совсем другой лабрадор.

Позвонив в салон, она извинилась и объяснила, что забрала не свою собаку. В заведении также извинились за путаницу.

История вызвала бурную реакцию среди пользователей сети. Многие признались, что имели подобный опыт, ведь лабрадоры часто настолько похожи между собой, что отличить их сложно даже владельцам. Один комментатор вспомнил, как чужая собака с радостью запрыгнула в его машину, а другой рассказал о работе в приюте, где приходилось тщательно изучать фото и мелкие детали, чтобы не спутать похожих животных.

Пользователи шутили, что лабрадоры настолько дружелюбны, что готовы идти с кем угодно, не колеблясь.

