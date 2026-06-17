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В салоне самолета вспыхнул пожар: причиной стал обычный смартфон
Неисправность мобильного телефона привела к пожару на борту самолета. Инцидент обошёлся без пострадавших.
На борту рейса British Airways из Лондона в Лас-Вегас произошел инцидент с мобильным телефоном, который загорелся во время полёта. Экипаж обратился к диспетчерам с просьбой об экстренной помощи после приземления, чтобы безопасно эвакуировать пассажиров.
Об этом сообщило издание People.
Инцидент произошел 15 июня на рейсе BA271. Согласно записи переговоров с диспетчерской службой, пилот сообщил о пожаре в салоне самолета. Впоследствии член экипажа уточнил, что источником возгорания стал мобильный телефон, который «обжег салон изнутри».
Приближаясь к международному аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе, командир экипажа попросил задействовать максимальное количество персонала для организации высадки пассажиров.
В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) подтвердили, что самолет благополучно приземлился около 14:30 по местному времени. Ведомство начало расследование обстоятельств инцидента. В аэропорту сообщили, что возгорание удалось быстро ликвидировать. Пассажиры покинули самолет, а информации о пострадавших не поступало.
В British Airways подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом, а рейс завершился без серьезных последствий.
Эксперты отмечают, что устройства с литиевыми аккумуляторами — мобильные телефоны, ноутбуки, электронные сигареты и портативные зарядные устройства — могут представлять пожарную опасность из-за риска перегрева батарей. По данным FAA, с начала 2026 года в США уже зафиксировано 40 инцидентов, связанных с литиевыми аккумуляторами на борту самолетов. В течение 2025 года таких случаев было 82.
Напомним, ранее мы сообщали, что пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета в него ударила молния.