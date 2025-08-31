В самолетах был шкаф для трупов: что делают авиакомпании, если пассажир умрет во время полета

Самолет в небе / © Getty Images

Ассистентка бортпроводника с более чем 15-летним опытом рассказала о малоизвестном аспекте работы в небе — как авиакомпании решают ситуации со смертью пассажиров во время полета.

Она пояснила, что во время рейса официально смерть пассажира не могут зафиксировать, ведь это имеет право делать только врач. В таких случаях экипаж обычно пытается пересадить тело на свободные места и накрыть одеялом, однако из-за переполненности рейсов сделать это удается не всегда.

Именно поэтому в 2004 году Singapore Airlines ввела нестандартное решение: на самолетах Airbus A340-500 обустроили специальные отсеки, которые экипаж неофициально называл «шкафами для трупов». Они располагались возле аварийных выходов и были предназначены для временного размещения тела пассажира. В отсеке хватало места для человека среднего роста, а ремни фиксировали тело, чтобы оно не смещалось во время турбулентности или посадки.

Такие меры были обусловлены особенностью маршрута: именно этот тип самолетов выполнял самые длинные беспересадочные рейсы мира — из Сингапура в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, которые длились до 19 часов. После вывода Airbus A340-500 из эксплуатации в 2013-2014 годах от таких отсеков отказались, и сейчас их не использует ни одна авиакомпания.

Хизер Пул, автор книги «Крейсерское отношение: истории об авариях, драме экипажа и сумасшедших пассажирах на высоте 35 000 футов», призналась, что сама не сталкивалась с подобными случаями. В то же время ее коллега пережила довольно жуткий инцидент: родственники пытались провести на борт уже мертвого мужчину, уверяя экипаж, что он болен гриппом. Только во время полета выяснилось, что пассажир умер еще до вылета, и самолет пришлось экстренно посадить.

