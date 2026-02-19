В самолетах запретили пользоваться павербанками: что нужно знать пассажирам

Повербанк / © Фото из открытых источников

Правительство Японии решило сделать перелеты более безопасными, но из-за этого пассажирам придется отказаться от привычного удобства. Министерство транспорта предупредило все авиакомпании: с апреля пользоваться портативными зарядными устройствами (павербанками) на борту самолетов будет строжайше запрещено.

Об этом пишет The Sun.

Причина таких жестких мер — безопасность. В последнее время в мире произошло несколько случаев, когда павербанки или батареи телефонов внезапно загорались во время полета.

Новые правила очень просты, но строги. Во время любого рейса из Японии пассажирам запрещается заряжать свои телефоны, планшеты или другие гаджеты от павербанка и заряжать сам павербанк от розеток, встроенных в кресла самолета.

Можно ли вообще брать павербанк в самолет?

Брать портативную зарядку в путешествие все еще можно, но есть четкие условия:

Павербанки категорически запрещено сдавать в большие чемоданы (зарегистрированный багаж). Это правило действует уже давно. Один человек может взять с собой на борт не больше двух павербанков.

Ранее японские власти запретили класть павербанки на верхние полки для багажа (те, что над головой). Если устройство лежит там и начнет дымить, этого никто не заметит вовремя. Потому зарядку нужно держать в сумке под сиденьем. В течение всего полета устройство должно быть выключено.

При зарядке батарея немного нагревается. Это нормально. Но иногда аккумуляторы перегреваются слишком сильно из-за заводского брака, повреждения после падения или слишком долгой зарядки.

На земле это просто неприятность, а вот в самолете настоящая угроза. На большой высоте давление в салоне ниже, и поэтому перегретая батарея может очень быстро раздуться, загореться или даже взорваться.

Кто еще ввел такие запреты

Япония не стала первооткрывателем по этому вопросу. Волна запретов началась после реальных пожаров. К примеру, в прошлом году в самолете компании Air Busan произошел пожар именно из-за неисправного павербанка. К счастью, люди не пострадали, но салон самолета сильно обгорел. После этого компания запретила эти устройства на своих рейсах.

Сегодня пользоваться павербанками во время полета уже запрещают такие известные авиакомпании как Cathay Pacific, Singapore Airlines, австралийские Qantas и Virgin Australia. В январе этого года к ним присоединилась и крупная европейская компания Lufthansa.

Некоторые популярные бюджетные авиалинии, вроде Ryanair, пока не ввели такой прямой запрет, но учитывая мировые тенденции, правила могут измениться в любой момент. Поэтому эксперты советуют туристам заряжать свои гаджеты на 100% еще дома или в аэропорту перед посадкой.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета. Ее совет не связан с безопасностью, а с понижением уровня джетлага после перелета.