В самолете мужчина помочился на женщину и показывал половой орган: на этом проблемы не закончились

В самолете компании Air India, летевшем по рейсу из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

Об этом пишет Times of India.

По данным издания, нетрезвый пассажир подошел к сиденью, где сидела потерпевшая, и справил на нее свою нужду. После этого в салоне приглушили свет, а пассажир начал раздеваться, демонстрируя пожилой женщине свой половой орган. Все это прекратилось, когда вмешался другой пассажир.

70-летняя женщина пожаловалась экипажу самолета, что одежда, сумка и обувь пропитаны мочой. Экипаж якобы дал ей комплект пижамы и тапочек и сказал ей вернуться на свое место, утверждая, что нет другого места. Женщина вынуждена была сидеть на неприятно пахнущем кресле. После скандала женщину все же пересадили на новое место, однако оно была некомфортное.

Издание ndtv.com сообщает, что после такого пассажира никак не наказали, а потому потерпевшая обратилась к генеральному директору авиакомпании Air India.

"Это был наихудший полет в моей жизни. Во время полета, вскоре после того, как подали обед и выключили свет, я собиралась спать, а другой пассажир подошел к моему месту в состоянии алкогольного опьянения. Он расстегнул молнию на штанах, справил нужду и продолжил показывать мне свой половой орган. Пассажир, сидевший рядом со мной, попросил его вернуться на свое место. Он не отреагировал сразу, но через несколько минут покинул зону", — говорится в письме потерпевшей.

После огласки установили данные пассажира, теперь ему могут запретить воспользоваться услугами авиакомпании Air India. Также компания обратилась в полицию.

Напомним, молодая женщина неожиданно родила на борту летевшего из Эквадора самолета KLM в нидерландский город Амстердам. Она не знала, что беременна.

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