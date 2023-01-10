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В самолете обнаженный мужчина устроил драку из-за места у окна: видео

В самолете обнаженный мужчина устроил драку из-за места у окна: видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
258
Время на прочтение
1 мин
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В самолете обнаженный мужчина устроил драку из-за места у окна: видео

Мужчину пытались успокоить.

В самолете на борту национального авиаперевозчика Бангладеш — Biman Bangladesh Airlines мужчина устроил драку с другим пассажиром из-за места в первом ряду у окна.

Об этом пишет thesun.co.uk.

На видео видно, как обнаженный мужчина устроил потасовку с другим пассажиром из-за места в самолете. Он будто бы хотел сидеть в первом ряду самолета у окна. Поэтому агрессивный пассажир выталкивал конкурента с места и пытался его избить.

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Судя по всему, конфликт произошел еще до взлета самолета. Другие пассажиры пытались унять агрессивного мужчину. Пока неизвестно, как наказали агрессивного пассажира за его поведение.

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

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Дата публикации
Просмотры
258
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