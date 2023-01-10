В самолете обнаженный мужчина устроил драку из-за места у окна: видео

В самолете на борту национального авиаперевозчика Бангладеш — Biman Bangladesh Airlines мужчина устроил драку с другим пассажиром из-за места в первом ряду у окна.

Об этом пишет thesun.co.uk.

На видео видно, как обнаженный мужчина устроил потасовку с другим пассажиром из-за места в самолете. Он будто бы хотел сидеть в первом ряду самолета у окна. Поэтому агрессивный пассажир выталкивал конкурента с места и пытался его избить.

Судя по всему, конфликт произошел еще до взлета самолета. Другие пассажиры пытались унять агрессивного мужчину. Пока неизвестно, как наказали агрессивного пассажира за его поведение.

Другие "Unruly Passenger"

Это время на Biman Bangladesh Boeing 777 flight!‍♂️ pic.twitter.com/vnpfe0t2pz — BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) January 7, 2023

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

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