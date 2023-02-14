В самолете россиянка сняла белье, обнаженной искала пилотов и покусала бортпроводников: что случилось

Женщину потом приковали наручниками.
В самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем рейс "Ставрополь — Москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников.
Об этом пишут российские пропагандистские телеграммы.
Все началось с того, что россиянка курила в туалете самолета. Это заметили бортпроводники и решили сделать замечание женщине. После этого россиянка сняла бюстгальтер, кричала, что все умрут и обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов.
Когда бортпроводники пытались остановить россиянку, она их искусала. Впоследствии женщину удалось одеть, ее приковали наручниками. Так она просидела до конца полета.
Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.
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