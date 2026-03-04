Атакама, где тестируют марсоходы NASA, оказалась средоточием жизни

Пустыня Атакама на севере Чили, считающаяся самой сухой неполярной пустыней планеты, стала объектом исследования ученых. Ее климат настолько экстремален, что NASA использовало эту территорию для испытаний марсоходов. Из-за минимальных осадков и высокого уровня ультрафиолетового излучения центральные районы Атаками долгое время считались практически непригодными для жизни.

Однако новое исследование Университета Кельна, опубликованное в журнале Nature Communications, доказало противоположное: почвы этой пустыни буквально кишат жизнью.

Неожиданное открытие под слоем песка

Во время экспедиции ученые собрали примерно по 500 г почвы в шести различных локациях Атаками.

«Среди них — дюнные системы, высокогорные районы, соленые озера, долины рек и так называемые „туманные оазы“. Все эти места отличались по уровню влажности, солености, ультрафиолетовой нагрузке и наличию растительности», — говорится в исследовании.

Анализ образцов показал, что в почве обитают многочисленные сообщества нематод — микроскопических червей, известных своей выносливостью. Ранее в Атаками фиксировали лишь единичные случаи их присутствия, однако новые данные свидетельствуют о более широком разнообразии.

Исследователи идентифицировали 21 семью и 36 родов нематод — это гораздо больше, чем предполагали ранее.

Жизнь даже в гипераридном центре

Ученые выяснили, что в наиболее сухой центральной части пустыни многообразие меньше, тогда как в более влажном регионе Альтиплано количество родов значительно больше. На распределение видов оказывают существенное влияние среднегодовое количество осадков и сезонные колебания температуры.

Интересно, что разные виды нематод по-разному размножаются, а именно на больших высотах преобладают виды с бесполым размножением, а в прибрежных районах чаще встречаются виды с половым размножением.

Что это открытие означает для науки

По словам одного из авторов исследования Филиппа Шиффера из Института зоологии Университета Кельна, результаты приобретают особый вес на фоне глобального роста засушливости климата.

«Понимание того, как организмы адаптируются к экстремальным условиям и какие факторы влияют на их распространение, поможет более точно оценить экологические последствия изменения климата», — отмечает ученый.

Хотя некоторые результаты указывают на ослабленные почвенные экосистемы в отдельных районах, в целом исследование доказывает: даже в строжайших условиях на Земле могут существовать стабильные сообщества живых организмов.

